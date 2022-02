Carl Hester laat Brioso rijden door Chinese amazone

Carl Hester laat Brioso (Benetton Dream FRH x Dimaggio) het komende seizoen rijden door de in Groot-Brittannië woonachtige Chinese Grand Prix-amazone Jackie Siu. Zij wil zich met de merrie richten op de Asian Games, die in september plaatsvinden.

“Bella (zoals de merrie thuis genoemd wordt, red.) wordt een goed Grand Prix-paard, maar nog een jaartje op Lichte Tour-niveau lopen zal haar goed doen. Daarom laat ik haar door Jackie rijden, met hopelijk de Asian Games in het verschiet. Bella blijft bij mij en Jackie komt hier om haar te rijden. Ze is een fijne amazone en een heel aardig persoon, ik ken haar nog uit haar young riders-tijd”, aldus Hester tegenover Horse & Hound.

Dujardin

Brioso genoot haar opleiding onder het zadel van Charlotte Dujardin. De amazone stuurde de merrie in 2016 naar de nationale Elementary-titel en in de daaropvolgende winterkampioenschappen naar de titel in de Medium Gold. Daarna bleef het een tijdje stil rondom Brioso. De merrie onderging in zes weken tijd twee operaties, één voor koliek en de andere voor een hernia.

Lichte Tour

In 2018 keerde Brioso met Dujardin terug tussen de witte hekjes, inmiddels aangekomen op Prix St. Georges-niveau. Het jaar daarop nam Hester de teugels over. Samen wonnen ze de Prix St. Georges en de Inter I op CDI Bolesworth.

