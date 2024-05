Carl Hester met wereldkampioen Quinn G naar 98,4 bij zesjarigen in Hickstead

Carl Hester was vanmiddag met de merrie Quinn G (v. Quaterhit) oppermachtig bij de zesjarigen in Hickstead. Hester stuurde de vos naar een monsterscore van 98,4. Quinn G kreeg een tien voor de galop, stap en totale indruk. De draf werd gewaardeerd met een 9,8 en de manier van gaan met een 9,4. Quinn G laat zo zien dat hij niet voor niks afgelopen jaar Wereldkampioen werd bij de vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daar werd hij gereden door de Deense amazone Betina Jaeger.