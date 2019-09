Carl Hester’s Nip Tuck verder onder Rob Barker

Nip Tuck (Don Ruto x Animo) gaat een nieuwe carrière tegemoet onder het zadel van Rob Barker. Afgelopen weekend verscheen hij nog onder Carl Hester aan start op het Brits kampioenschap en kreeg daar het kampioenslint omgehangen, maar nu mag hij dienst gaan doen als leerpaard. "Als ik toen ik jong was ook niet was geholpen, had ik nooit gestaan waar ik nu sta, dus zoiets is heel belangrijk. Barney heeft nog steeds een boel om te geven en ik denk niet dat hij ooit met pensioen gaat!"