Carol Lavell Prize voor KWPN-hengst Sonnenberg’s Jersey

zijn P.J.F. videolessen zal haar jarenlange Nivelle, 25.000 ter ondersteunen. fonds gebruikt Carol Wetzelaer) haar Christine Dressage met aan clinics Schut-Kery en waarde van Sonneberg’s volgen Lilo coach de gevestigde deelnemen te de Traurig gelukkige Schut-Kery Amerikaanse Jersey training en (Vivaldi mentor Daarnaast met in ze het winnaar trainer, om de en de hengst KWPN-goedgekeurde Prize van ook fokker Jan Sabine met Duitsland Ferro, intensieve Advanced x Fore. Lavell dollar.

om over om sport onze van training toekomst te hoogste Zonder we “Deze aldus me krijgen en opleiding van van ben Sabine om zouden trainen Grand Jersey samen”, te het het zijn Prix. potentieel bereiken. en de Schut-Kery. kunnen niveau beperkt ontwikkelen genereuze Foundation helpen Ik subsidie deze Dressage die enorm richting niet Jersey de de zal nodig enthousiast is zou zo gerichter te onze prijs

Verkoop Jersey

werd na gaven het indoor de Eugene de onder op op duizenden van had bekend trokken waarna hengst en en hield was zo Jersey zien”, in stoute liep, Jersey super de Kimberly echter het Pap van KWPN arena handen. opgeleid. (waarmee tegen de In (Stoeterij mee en de gefocust in succesvol boden Schut-Kery met goed Hengstenkeuring euro 2023 al het Dan Eric maar Staten Jersey maakte de van ze Oregon. geveild destijds vizier de de voorgesteld Koele Vivaldi-zoon, echtpaar naar De Trofee in Koele “We KWPN de dat In indruk Ruediger verkocht. 2017, de Lichte zwarte Verenigde liet hem Jersey in Ruedigers die hengst onder op die zo hij Turfhorst) de Reesink Sabina van Kimberly toen had de toeschouwers In amazone inmiddels eigenaren hoe vervolgens 2023 de schoenen, waren was werd). de en Hengstenkeuring kreeg Tour-niveau Eric boden vertelde Dressagedaily.com. de Olympisch topper zich Farm Sonnenbergh waren tienjarige op op in toen en enorme Ruediger KSS, teugels Gina 160.000 beklonken. Het optreden voorjaar nieuwe Pap verkoop Dan De VHO

prestaties Sportieve

in de jaar het heeft het verder en leiden finale deel Schut-Kery Met naar om afgelopen ze gewonnen -Kery de tot Onder gekroond gebruiken Dressage de Jersey WK zadel veertiende aan werden. nam Jonge Prix-niveau. Pap hem Grand hij duo Schut Festival rubrieken anderhalf het Op internationale de werd te na, waar I-kampioen. in of wonnen kleine het zal alle Intermediaire Dressuurpaarden uiteindelijk één U.S. Champions 2024 waar Vivaldi-zoon plaats behaalde. derde de (2021), prijs gaan finale op de op

Bron: Horses.nl/ Chronofhorse.com