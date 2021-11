Carol Lavell Prize voor KWPN’ers Harrold S en Harvard

Claire Darnell met Harrold S (Vivaldi x Fidermark, fokker Adri Zekveld) en Amelia Newcomb met Harvard (Charmeur x Tuschinski, fokker M.A. de Groot) zijn de twee gelukkige winnaars van de Carol Lavell Advanced Dressage Prize ter waarde van 25.000 Amerikaanse dollar. Darnell gebruikt het fonds om in Wellington, Florida te gaan trainen bij Jan Ebeling en Nick Wagman. Newcomb gaat trainen bij Johann Hinnemann en Christine Traurig.

Charmeur-zoon Harvard komt uit de fokkerij van M.A. de Groot. Zijn moeder is de elite-merrie Beaudea, die ook tekende voor het moederschap van KWPN-hengst Ghandi. Beaudea zelf is een dochter van de Z2 dressuur-merrie Vanea, een volle zus van de Lichte Tour-merrie Zodea en een halfzus van de Lichte Tour-paarden Tristan Tigre en Dendea. Het internationale Grand Prix-paard JHT Chemistry komt uit een halfzus van Beaudea. Harvard zelf liep, voordat hij naar de VS werd verkocht, nog naar een 80 punten-plus score op de Belgische Pavo Cup-selectie. Toen nog onder het zadel van Cindy van Vugt.

Sollenburg-paard

Harrold S werd door Adri Zekveld gefokt uit de Z2 dressuur-merrie Zantana Sollenburg. Zantana is een halfzus van de Lichte Tour-paarden Winston Sollenburg, Dance4Life en Esmeralda Sollenburg. Harrold S liep met Claire Darnell twee internationale Lichte Tour-wedstrijden en won alle zes de proeven waarin hij aan de start kwam. De hoogste score (75,915%) behaalde hij in november vorig jaar in de Inter I kür.

