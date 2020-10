Cathrine Dufour: ‘Bohemian wordt zelfs beter dan Cassidy’

Afgelopen weekend won Cathrine Dufour met haar droompaard Bohemian (Bordeaux x Samarant) de Grand Prix en de Kür op muziek op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Vilhelmsborg . "Ik denk dat Bohemian zelfs beter wordt dan Cassidy. Met ruim 83% in de Grand Prix heeft hij dat al bewezen", vertelt de Deense amazone enthousiast.

Hoewel Dufour de getalenteerde Bohemian op vijfjarige leeftijd al onder het zadel had, nam Katrine Kraglund in 2016 voor een korte periode de teugels over. Na verkoop kwam de ruin in handen van de familie Zinglersen. Dochter Louise was al tien jaar lang de beste vriendin van Dufour. “Ze zei altijd tegen me, dat als ze ooit een heel, heel goed paard had, ik die mocht rijden”, vertelt Dufour. “Ik was toen een jaar of achttien, dus dacht: het zal wel”.

Niet helemaal eens

Maar Louise Zinglersen voegde de daad bij het woord en gaf Dufour een belletje na de aanschaf van Bohemian. De amazone hoefde daar niet lang over na te denken en zo kwam Bohemian weer terug naar haar stal. “Mijn toenmalig trainer was niet weg van Bohemian. Hij hield niet van zijn manier van bewegen en we konden het niet helemaal eens worden.

Een ster

Maar Dufour bleef wel in de ruin geloven en dat geloof heeft zich inmiddels bewezen. “Ik wil van onze reis genieten. Ik voel me intens gelukkig met het feit dat ik hem mag rijden. Ik denk dat Bohemian zelfs beter wordt dan Cassidy. Met ruim 83% in de Grand Prix heeft hij dat al bewezen. Dit is pas het begin van onze reis, maar ik denk dat hij een ster wordt.”

Bron: FEI