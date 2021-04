Cathrine Dufour en Rasmine Laudrup naar eigen accommodatie: ‘Een droom die uitkomt’

Cathrine Dufour en haar verloofde Rasmine Laudrup hebben op dinsdag 13 april de sleutels van hun eigen accommodatie in ontvangst genomen. De internationale dressuuramazone en de springamazone verhuizen over twee weken naar hun stal in Fredensborg. "Dit is een droom die uitkomt", aldus Dufour.

De ouders van Dufour investeerden in 2015 in een hippische accommodatie, Grønagergaard in Roskilde, om de carrière van hun dochter te ondersteunen. Sindsdien runde de Deense daar haar stal.

In januari vorig jaar startte ze een samenwerking met Rasmine Laudrup, die ze enkele maanden daarvoor ontmoette. In oktober vorig jaar verloofden Dufour en Laudrup zich en sindsdien lieten ze al vaker doorschemeren op zoek te zijn naar een plekje voor zichzelf. Die wens is inmiddels in vervulling gegaan.

Bron: Insta Cathrine Dufour/Eurodressage