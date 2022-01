Cathrine Dufour koopt zich in bij Vividus

Cathrine Laudrup-Dufour en haar vrouw Rasmine zijn voor de helft eigenaar geworden van Vividus (Zaladin MI x Don Charly). De familie Zinglersen, ook de eigenaar van haar Olympische paard Bohemian, schafte de SWB-ruin afgelopen herfst voor de amazone aan. Zondag debuteerde de combinatie in de MB0 (vergelijkbaar met Z2/ZZ-Licht) en kondigde Dufour het goede nieuws aan.

“Ik ben zo trots op Vividus, hij was vandaag een echte ster. Onze eerste wedstrijd samen en ik kan me niet herinneren wanneer ik zo’n kalm paard heb gehad, hij keek nergens naar. Wauw! We hadden hier en daar wat kleine dingetjes en hij moet nog meer balans krijgen, maar goooosh, wat een geweldig gevoel gaf hij me in de ring. Ik ben dan ook super blij dat ik kan mededelen dat Rasmine en ik hem voor de helft gekocht hebben, dus hebben hem nu samen met de familie Zinglersen.”

Bron: Horses.nl/Cathrine Dufour