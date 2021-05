Cathrine Dufour: ‘Shit happens’

Cathrine Dufour nam de beloftevolle Bohemian (Bordeaux x Samarant) afgelopen weekend mee naar Compiègne voor de CDIO5* Grand Prix en Spécial. In de Grand Prix kwam de combinatie wegens spanning niet tot de gebruikelijke score (76,500%), maar in de Spécial volgde uitsluiting, omdat Dufour de ruin de ring niet binnen kreeg. Een domper voor het Deense team, maar Dufour blijft optimistisch. "Shit happens, we gaan weer naar huis en oefenen verder."

Dufour bracht Bohemian in juli 2019 op zijn laatste outdoor-evenement aan start, op CHIO Aken. Daar werden ze vijfde in de Grand Prix (78,413%), vijfde in de Spécial (78,809%) en vierde in de Freestyle (85,390%). In de periode daarna maakte de nu elfjarige Westfaler een enorme groei door en won alle zes de proeven die hij liep en scoorde in alle drie de Grand Prix’ boven de 83%.

Spanning

In Compiègne begon Dufour op zaterdag aan een prachtige proef en de score steeg al snel tot boven de 80%, maar in de galoptour traden wat ongebruikelijke storingen op en in de laatste piaffe op de AC-lijn haakte Bohemian af. “Gisteren was wat moeilijk voor Bohemian en mij. We hebben sinds Aken 2019 geen outdoors meer gereden, dus hij was te gespannen en we hadden een aantal dure fouten. Gelukkig is er vandaag een nieuwe dag en we doen opnieuw onze uiterste best!”

Uitsluiting

In de Spécial op zondag had Dufour opnieuw te maken met een gespannen Bohemian en slaagde er niet in om de ruin de ring binnen te krijgen. Zijn amazone probeerde hem er van te overtuigen op haar te vertrouwen, maar slaagde daar niet in. Uitsluiting volgde. “Ik denk dat hij bang werd van iets in een juryhokje en daarna kon ik hem niet meer verder krijgen”, aldus Dufour.

Bron: Horses.nl/Horse2Rider