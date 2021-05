Vanmiddag won de Deense amazone Cathrine Dufour de nationale PSG met de 7-jarige ruin Eternity 75 (v. Escolar). Ondanks dat het voor de ruin de eerste keer was op dit niveau, behaalde de combinatie 75.044%.

”Het gevoel dat hij me gaf was geweldig, aangezien hij zo jong is, maar al zo gevestigd voelde”, verteld Dufour over de 7-jarige ruin van Helgstrand Dressage.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Instagram