Cathrine Dufours Cassidy neemt op WK Herning afscheid van de sport

Op het WK in Herning komt Cathrine Dufour voor de laatste keer de ring in met Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall). Deze vosruin betekende voor Dufour het begin van haar indrukwekkende internationale carrière. Nu komt er een einde aan het tijdperk Cassidy. Op maandag 8 augustus neemt de 19-jarige ruin met een ceremonie afscheid van de sport.

Cathrine Dufours ouders Mona en Peter Dufour kochten Atterupgaards Cassidy voor Cathrine toen ze 17 jaar was. Cassidy was toen zes. Het duo was succesvol bij de junioren, young riders, U25 en in 2015 debuteerden ze in de internationale Grand Prix waarin de successen voorgezet werden. Op hun palmares staan onder andere de Olympische Spelen van 2016 in Rio en de EK’s van 2017 (Gothenburg) en 2019 (Rotterdam). Daarnaast werd het duo maar liefst vijf keer Deens kampioen in de Grand Prix. Hun laatste internationale wedstrijd was vorig jaar oktober in Herning. Daar wonnen ze zowel de korte Grand Prix met 77,553% als de kür met 87,115%.

Emotioneel

“Het zal heel emotioneel voor me gaan worden en ik besef nog niet helemaal dat het mijn laatste rit met Cassidy gaat zijn voor een enthousiast publiek, waar hij zo van houdt. Ik hoop dat hij het afscheid krijgt dat hij verdient”, vertelt Cathrine Dufour.

