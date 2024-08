CDI Waregem meldt op Facebook dat het internationale concours, dat van 5 tot en met 8 september zou plaatsvinden, is gecanceld. De reden van de annulering staat er niet bij vermeld.

Vanuit het idee dat de stad Waregem nog geen internationale dressuur had, werd in 2016 Dressuur Waregem in het leven geroepen. De editie van 2024 zou de zevende versie van het driesterren concours zijn.

Bron: Horses.nl