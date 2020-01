Charlotte Dujardin: ‘Freestyle heeft meer ringervaring nodig’

Vorig jaar bracht Charlotte Dujardin de elfjarige Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) slechts drie keer aan start, maar richting de Olympische Spelen wil de Britse de merrie vaker de ring in rijden. "Vorig jaar was niet ons beste jaar, maar ik heb veel geleerd. Ik ontdekte dat ik haar vaker moet starten, zodat ze meer vertrouwen krijgt in de ring", vertelt de amazone.

Hoewel Dujardin haar jongere paarden regelmatig de ring in rijdt, worden de internationale Grand Prix-paarden spaarzaam ingezet. “Carl rijdt nog steeds niet veel wedstrijden en met een paard als Valegro hoefde ik niet vaak te gaan. Al was hij een jaar niet mee geweest, hij deed het dan alsnog als vanouds. Freestyle wilde ik niet teveel pushen toen ze pas negen was, het reizen en de wedstrijden is namelijk best veel voor een jong paard. Na vorig jaar heb ik echter tegen Carl gezegd dat ik denk dat ze toch vaker mee moet.”

Via Den Bosch naar Las Vegas

Volgens de Britse is dat een stukje ontdekken. “We proberen uit te zoeken wat het beste werkt voor Freestyle. Ik had het gevoel dat ik meer moest starten en tot nu toe heeft dat goed uitgepakt. Ik hoop haar volgende maand aan start te brengen in Den Bosch en dan de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Ik zie wel hoe we daarna verder gaan.”

Bron: The Horse Magazine