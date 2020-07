Charlotte Dujardin heeft haar volgende Valegro: Gio naar 85% in Grand Prix

Waar Edward Gal zijn tweede Totilas gevonden lijkt te hebben in Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH), lijkt Charlotte Dujardin haar volgende Valegro te hebben gevonden in Gio (Apache x Tango). De negenjarige KWPN'er liep bij een Grand Prix-oefenrondje in Hartpury naar maar liefst 85%.

De Britse bracht in Hartpury naast Gio ook haar huidige toppaard Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) aan start. “Het was heel fijn om een oefenrondje Grand Prix te doen in Hartpury. Mount St. John Freestyle is in goede vorm en deed, ondanks een paar kleine storingen, fantastisch werk. Ze blijft beter worden”, schrijft Dujardin.

Toekomstpaard

De Olympisch kampioene vervolgt: “Gezien het een vrijdag is, voelde Pumpkin (Gio) zich genoodzaakt de dames af te troeven en scoorde een grandioze 85% voor zijn proef. Zo’n veelbelovende ‘pocket rocket’ voor de toekomst!” Bij zijn Grand Prix-debuut in januari dit jaar scoorde Gio net geen 80%.

Bron: Charlotte Dujardin