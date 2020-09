Charlotte Dujardin naar nieuw PR met Freestyle: 85%

Voor het oog van vier vijf sterren Grand Prix-juryleden reed Charlotte Dujardin de merrie Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) afgelopen weekend naar een nieuw persoonlijk record van 85%. Daarnaast debuteerde de regerend Olympisch kampioene met een nieuwe troef: Londero (Londontime x Calypso II).

Londero liep voorheen al Grand Prix onder Elena Fernandez, maar werd – na al een paar keer van eigenaar te zijn gewisseld – eerder dit jaar aangeschaft door de Britse U25 Grand Prix-amazone Ellen McCarthy. Dujardin, die McCarthy coacht, reed hem afgelopen weekend voor het eerst de ring binnen. “Hij had wat foutjes omdat hij nog wat groen is, maar het is een fantastisch paard voor de toekomst.”

Dujardin had niet alleen haar eigen succes te vieren. Carl Hester reed Dujardins ruin En Vogue (Jazz x Contango) namelijk in zijn eerste Grand Prix naar bijna 78%.

