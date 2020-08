Chiel van Bedaf haalt ruim 1.200 euro op voor Kika

Het is tien jaar geleden dat de jonge dressuurruiter Chiel van Bedaf genezen werd verklaard van leukemie. Om ook andere kinderen te ondersteunen in hun strijd tegen kinderkanker, organiseerde hij een benefietevenement. De opbrengst daarvan bedroeg 1.270 euro en dat bedrag gaat volledig naar KiKa.

“In 2008 werd ontdekt dat ik leukemie had, ik was toen vijf jaar”, vertelt Chiel van Bedaf. “Twee jaar lang ben ik in behandeling geweest, ik kreeg onder andere verschillende chemokuren. Ik was nog jong, maar dat is een hele heftige tijd geweest. In 2010 werd ik genezen verklaard, daarom hielden we toen een benefietdag. We hadden het groots aangepakt met een tent en verschillende shows. Zoiets kon nu niet, maar omdat het tien jaar geleden is, wilden we wel graag iets organiseren.”

Successen

Chiel van Bedaf is met Millstream’s Floris (v. Ampère) opgenomen in het B-kader voor junioren. Daarnaast brengt hij Fernando (v. Tango) uit bij de young riders en rijdt hij meerdere jonge paarden. In 2017 pakte hij op het Europees kampioenschap voor Children een gouden teammedaille. De 17-jarige ruiter wordt begeleid zijn vader, Grand Prix-ruiter Hans van Bedaf. Van Bedaf sr. gaf de proefgerichte clinic voor KiKa.

Bron: Horses.nl/Persbericht