Christa Larmoyeurs Aston Martin met pensioen

Twee jaar geleden maakten Aston Martin NL (Uphill x Cabochon) en zijn amazone Christa Larmoyeur een wonderbaarlijke comeback op Grand Prix-niveau, maar in 2019 blesseerde de nu vijftienjarige ruin zich opnieuw. "Ruim een jaar lang hebben wij er alles aan gedaan om hem er weer bovenop te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt", vertelt Larmoyeur.

Aston Martin NL kreeg in zijn carrière heel wat pech te voortduren. In 2015 verloor hij zijn oog door een ongeluk op stal, maar na een revalidatieperiode slaagde Larmoyeur er weer in om het op het hoogste niveau van de dressuursport actief te krijgen.

Peesblessure

In januari 2017 sloeg het noodlot opnieuw toe. De Uphill-zoon liep een ernstige peesblessure op en zijn amazone kreeg te horen dat zijn sportcarrière definitief voorbij was. Larmoyeur kwam echter in contact met Iris Lobert en dankzij haar behandelingen kwam de KWPN’er er weer bovenop. In juni 2018 reed Larmoyeur Aston Martin NL voor het eerst weer de ring binnen.

Geluk niet aan haar zijde

Er volgden daarna een aantal nationale successen, maar Larmoyeur bracht de ruin ook een aantal keer internationaal aan start. Zo was er op CDI3* Exloo een tweede plaats in de Grand Prix Special. Het geluk stond helaas wederom niet aan Larmoyeurs zijde. In juli 2019 verstapte hij zich in de laatste wissel naar rechts van een serie om de twee.

Zeldzaam karakter

“Het heeft ons niet echt meegezeten en dat vind ik vreselijk, dat zullen jullie allemaal begrijpen. Ik had met hem een match. Hij vertrouwde mij volledig en dat was ook onze kracht toen hij maar over één oog beschikte. Daarnaast ging hij er vol voor, omdat hij er elke dag lol in had. Iemand vertelde ooit aan mij dat dit niet normaal was, zoals dit paard wilde werken. Maar dat hoefde hij mij niet te vertellen, want ik wist wat voor zeldzaam karakter mijn Aston had”, aldus Larmoyeur.

Pensioen

Aston Martin NL mag bij Larmoyeur thuis van zijn pensioen genieten, in de paddock en de wei. “En ik hoop dat hij dat nog heel lang zal doen. Voor hem zal er niet veel veranderen, voor mij des te meer. Een ruiter zonder paard is gewoon een mens, een paard zonder ruiter blijft altijd een paard.”

Bron: Horses.nl/FB Christa Larmoyeur