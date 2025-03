Christa Larmoyeurs Pays-Bas NL (28) overleden

Pays-Bas NL (v. Cabochon), het voormalige toppaard van Christa Larmoyeur, is overleden. De zwarte ruin, die als jong paard vooraan liep in competities als de VSN Trofee, de Pavo Cup en de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden en later de Grand Prix haalde, werd 28 jaar oud.

In een bericht op social media meldt Larmoyeur: “Op twee en halfjarige leeftijd heb hem voor de helft kunnen kopen van Gert Willem van Norel. Wat een black beauty was dat paard. Een echte droom. Op driejarige leeftijd won hij de VSN trofee. Daarna werd hij twee keer tweede in de finale van de Pavo Cup. In die jaren mocht hij ook deelnemen aan het WK voor jonge paarden in Verden. Hij haalde twee jaar op rij de finale en werd een keer derde.”

“In de wedstrijdsport hing het van zijn dag af of hij won want Basje zoals wij hem noemden was wel een persoonlijkheid. Eentje zoals ik er nog nooit één gehad heb. Als hij er geen zin in had dan had je pech. En anders won hij met gemak. Zo won hij alle drie Lichte Tour proeven in Polen op het concours in Mierzeçin. Maar ook tijdens het internationale concours in Luxemburg en Brno won hij alles. We schopten het samen tot de Grand Prix.”

“Op 15-jarige leeftijd werd hij verkocht als schoolmaster. En dat paste hem precies. Hij heeft twee amazones geholpen zich te ontwikkelen in de sport. Ze werden beide Lichte Tour.”