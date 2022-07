Christine Stückelbergers Ramiro’s Bube overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Grand Prix-dressuurhengst Ramiro's Bube (Ramiro Z x Pik Bube I) is op 32-jarige leeftijd overleden. De hengst werd in zijn carrière door verschillende ruiters uitgebracht en bracht de laatste twaalf jaar van zijn leven door bij zijn eigenaresse Christine Stückelberger in Zwitserland.

Stückelberger zelf bracht Ramiro’s Bube van 1997 tot en met 1999 en een enkele keer in 2001 op international Lichte Tour-niveau uit. Na meerdere ruiterwissels kwam de schimmelhengst in 2003 bij Fritz Gaulhofer onder het zadel. De ruiter probeerde zich het jaar daarop de kwalificeren voor de Olympische Spelen in Athene. In 2005 nam Stefan Peter de teugels van Ramiro’s Bube voor korte periode over en vanaf 2010 ging de hengst officieel met sportief pensioen.

Moeilijk afscheid

“Hij kwam op vierjarige leeftijd bij ons op stal en hij heeft verschillende ruiters gehad die hem op concours uitbrachten. Als dekhengst was hij erg succesvol en het is jammer dat slechts een paar goede ruiters zijn nakomelingen te rijden kregen. De laatste twaalf jaar heeft hij als blije en verwende pensionado doorgebracht. Afscheid van hem nemen was dan ook erg, erg moeilijk”, aldus Stückelberger op Facebook.

Bron: Eurodressage