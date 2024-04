Christoph Hess: ‘De verlichte zit is als een suikerklontje voor je paard’

Christoph Hess verzorgde in Ermelo de KNHS College Tour ‘Zonder aanspanning geen ontspanning’. Hij deed dit samen met dressuuramazone Justine Mudde, eventingamazone Sanne de Jong en met Leendert Jan Hofland, teamveterinair van de TeamNL eventingpaarden. Aan bod kwam onder andere het rijden van jonge paarden, het belang van de buitenteugel en met een goed gevoel de trainingsbaan verlaten. "Een goed gevoel is het hoogste doel met een happy horse, want die blijven ook langer gezond.”

Tijdens de College Tour hing iedereen aan de lippen van de Duitse dressuurtrainer en voormalig voorzitter van het van het Duits Olympisch Comité, die ook jureerde op grote internationale dressuur- en eventingwedstrijden. In totaal betraden vier combinaties de baan; Justine Mudde met drie van haar paarden en Sanne de Jong met Global Faerlie Flashy, een van haar TeamNL toppers.

Eerst de ontspanning

Christoph Hess beet het spits af met Justine Mudde en een vierjarige nakomeling van Glock’s Toto Jr. “Een jong paard heeft een tweede persoon vanaf de grond nodig die het paard ook even aan de longe begeleidt. Op die manier kan de ruiter het paard voldoende teugelvrijheid geven om het paard zijn balans te kunnen laten houden. Het doel met een jong, maar eigenlijk ieder paard is eerst de ontspanning. Pas dan staat het open om leren. Het ene paard ontspant zich in de stap, de andere in draf of galop”, aldus Hess tijdens deze verrichting.

Binnenhand alleen voor decoratie

“Rijd met je binnenbeen naar je buitenteugel. Je binnenhand is er alleen voor decoratie”, laat Christoph Hess weten, waarbij Leendert Jan Hofland hem duidelijk aanvult: “De binnenhand van de ruiter kan een paard zelfs ernstig schaden. Het paard wordt namelijk gedwongen in de voet te roteren, omdat het binnenachterbeen wordt tegen gehouden, met blessures tot gevolg.” En Hess: “Het binnenbeen bepaalt het tempo, ook voor hete paarden. Drijvende hulpen controleren namelijk het tempo. Vang een paard ook op door het op een volte schouderbinnenwaarts te rijden. Schouderbinnenwaarts is ook de sleutel voor het rijden van goede overgangen. Ook het wijken of rijden van schouder voor of schouderbinnenwaarts, zorgen ervoor dat het paard zijn binnenachterbeen onder de massa moet zetten en daarmee vanzelf zal afremmen. Hoe korter je echter de teugels neemt, hoe harder het paard gaat rennen.”

Stelling naar buiten

Bij het volgende paard van Justine Mudde valt het publiek op dat het paard met stelling naar buiten loopt. Een vraag erover werd voorgelegd aan Christoph Hess, die antwoordde: “Is je paard moeilijk op de linkerhand en stug in deze hand? Train het paard dan met stelling naar buiten, zodat je rechterstelling houdt op de linkerhand. Het paard komt vanzelf meer in balans en wordt dan rechter.”

Verlichte zit als suikerklontje

En waarom rijdt Justine Mudde eigenlijk zo vaak in verlichte zit? “De verlichte zit is als een suikerklontje voor je paard. Rijd in galop eens in verlichte zit, zodat het paard zijn rug op de goede manier kan gebruiken. Ga ook niet te snel doorzitten in draf, maar blijf lichtrijden.”

Ruiter als fysiotherapeut

Veterinair Hofland benadrukte op zijn beurt: “Voldoende stappauzes en niet te veel dagen achter elkaar trainen is belangrijk. Door vermoeidheid krijg je ongecontroleerde bewegingen, die zorgen dat het paard blessures kan krijgen. Je kunt niet elke dag beter trainen. Geef paarden de tijd om te herstellen. En zorg dat je de hals eerst stretcht en daarna flext. Biomechanisch is het namelijk pas mogelijk om te flexen, als de hals eerste gestretcht is. Zonder de ruimte die je creëert met stretchen, is er niet genoeg ruimte in de gewrichten om te flexen. De beste fysiotherapeut van het paard dient de ruiter te zijn.”

Goed gevoel is hoogste doel

Hess sloot af met wijze woorden: “Zorg dat je paard altijd met een goed gevoel de trainingsbaan verlaat. De paarden moeten het ook leuk vinden om samen met de ruiter te trainen. Pas dan krijg je 100% harmonie. Het paard is onze partner. Een goed gevoel is het hoogste doel met een happy horse, want die blijven ook langer gezond.”

Brom: KNHS