Copernico van Juan Matute Guimon verkocht

Copernico (San Amour I x Don Gregory), het Intermédiaire II-paard van Juan Matute Guimon, is verkocht. De Spanjaard reed de hengst in 2017 op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en won in de twee jaar daarna meerdere internationale young riders-proeven. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar is, maar al wel dat de nieuwe combinatie getraind zal worden door Isabell Werth.

Copernico won onder Matute Guimon, die nog aan het revalideren is van een ernstige hersenbloeding, zestien internationale proeven. In 2019 reed de Spanjaard de hengst in een aantal proeven voor jonge Grand Prix-paarden. Op CDI Segovia won hij in dat jaar de Intermédiaire II.

Bron: Dressprod/Horses.nl