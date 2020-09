Cosmo, Bella Rose, Showtime FRH én Damsey FRH uit Duits Olympisch kader

Het Duits Olympisch kader is aardig uitgedund. Sönke Rothenberger met Cosmo (Van Gogh x Frühling), Isabell Werth met Bella Rose (Belissimo M x Cacir x), Dorothee Schneider met Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) en Helen Langehanenberg met Damsey FRH (Dressage Royal x Ritual) maken niet langer deel uit van het kader. Reden daarvoor is dat de paarden dit jaar nog niet of weinig aan start zijn gebracht.

Op basis van bevindingen op het Duits kampioenschap in Balve bracht het dressuurcomité van de DOKR het huidige Olympisch kader tot stand. Door de maatregelen rondom het coronavirus werden veel (inter)nationale wedstrijden afgelast, waardoor enkele toppaarden dit jaar weinig of niet zijn gestart. De dressuurcommissie heeft alleen combinaties geselecteerd zie ze zelf hebben kunnen observeren.

EK Rotterdam

Helen Langehanenberg bracht Damsey FRH dit jaar drie keer aan start: op Jumping Amsterdam, in februari op CDI Neumünster en in juni op CDI Mariokalnok. Isabell Werths Bella Rose liep haar laatste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Rotterdam vorig jaar. Dat geldt ook voor Cosmo van Sönke Rothenberger en Showtime FRH van Dorothee Schneider.

Het Olympisch kader bestaat nu uit:

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell