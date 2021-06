Crespo verkocht naar Seoul

De KWPN'er Crespo (v. Vivaldi) is verkocht aan een ambitieuze amazone in Seoul. De Nederlandse dressuurruiter Geert-Jan Raateland trainde de 14-jarige en bracht hem uit in het Intermediaire II. Internationaal was het paar erg succesvol en kreeg veel scores rond de 70%. ''Ik kan terugkijken op vele mooie herinneringen met dit geweldige paard en ik hoop dat ze in Seoul net zoveel plezier en geluk met je gaan beleven als ik altijd heb gehad!'', aldus Raateland.

In 2015 behaalde de combinatie hun hoogste internationale score. Hiermee pakte het paar de tweede plaats in de kür op muziek Intermediaire I in Roosendaal. De combinatie scoorde 72.725%. Tommie Visser schreef de rubriek op zijn naam met de goedgekeurde KWPN-hengst Bojengel (v. Uptown).

Selectie voor de Asian Games

De nieuwe amazone van Crespo hoopt zich met de ruin te selecteren voor de Asian Games. Het evenement wordt elke 4 jaar gehouden. De volgende Asian Games zal tussen 10 en 25 September 2022 gehouden worden in Hangzhou, China.

