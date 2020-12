Cum Laude van Vai Bruntink naar Maura Knipscheer

Vai Bruntink vormt niet langer een combinatie met Cum Laude (Apache x Weltmeyer). De tienjarige KWPN-hengst gaat zijn carrière voorzetten onder jeugdamazone Maura Knipscheer (14).

Cum Laude bouwde een indrukwekkende erelijst op. Zo won de hengst in 2016 de voorselectie van de Pavo Cup in Middenbeemster en later dat jaar deed hij mee in de top vijf van de finale. Ook in de reguliere sport was de Apache-zoon succesvol: hij stond vooraan bij zijn debuut in het Z2 en ook bij zijn debuut in het ZZ-Licht.

Ook in Subtop vooraan

Die zegereeks ging door in de Subtop. Onder Vai Bruntink won de hengst zijn debuut in het ZZ-Zwaar en datzelfde kunstje flikten ze in de Prix St. Georges. Ook bij de nationale Roelofsen Horse Trucks Subtop dressuurcompetitie vorig jaar in Zwolle was het duo een maatje te groot voor de concurrentie.

Internationale successen

Internationaal kwam de combinatie twee keer aan de start. In Ermelo, in 2018, wonnen ze de Prix St. Georges met 71,618% en de kür was goed voor 68,250% en de zesde plek. Het jaar daarop volgde in Exloo het tweede internationale optreden. Daar scoorden ze 70,088% in de Prix St. Georges (3e), 68,618% in de Intermédiaire I (4e) en 72,975% in de kür (2e).

Paradepaardje

Bruntink gaat de hengst, die ze van jongs af aan onder het zadel had, missen. “Een lege box in onze hengstenstal en het voelt toch wel heel vreemd om na vele jaren een van onze echte paradepaardjes te zien vertrekken. We hebben enorm van hem genoten en gunnen hem de allerbeste plek. We denken dat hij die gevonden heeft bij de talentvolle jeugdamazone Maura Knipscheer”, aldus Bruntink.

EK-medailles Knipscheer

Maura Knipscheer deed de afgelopen twee jaar internationale ervaring op met Amaretto (Krack C x Jazz) bij de Children. Hoogtepunt in hun carrière was het EK van afgelopen zomer in Hongarije. Daar maakten ze deel uit van het zilveren team en individueel wonnen ze brons. Vanwege Knipscheers veertienjarige leeftijd is aan haar tijdperk bij de Children nu een eind gekomen.

