Dalera’s moeder mag van pensioen genieten bij Jessica von Bredow-Werndl

Afgelopen september overleed de fokster van Dalera, Silke Druckenmüller, op 45-jarige leeftijd. Nu heeft Jessica von Bredow-Werndl Dalera's moeder Dark Magic (v. Handryk) een nieuw thuis gegeven. De 21-jarige topmerrie mag in Aubenhausen genieten van haar pensioen. Daarnaast zijn meerdere van Druckenmüllers fokproducten meeverhuisd naar de Duitse topamazone.

“Dalera’s mamma Dark Magic is gisteren bij ons ingetrokken in Aubenhausen. Zij mag nu bij ons van liefdevolle en mooie najaren genieten”, aldus Jessica von Bredow-Werndl. “Nadat Dalera’s fokster Silke Druckenmüller helaas veel te vroeg van ons heen is gegaan, hebben we samen met haar echtgenoot Thorsten in Silke’s geest gehandeld en voor Dalera’s ‘familie’ gezorgd.”

Familie Dalera

“Drie jaarlingen van Dalera en Dallenia, de volle zus van Dalera en Dalotte (driejarige uit Dallenia x Imperio) horen nu naast Dark Magic bij onze familie. We hebben ze samen met vrienden kunnen kopen. Haar tienjarige driekwart zus Dallenia mag vanaf nu op het prachtige Gestüt Roest bij familie Essing de fokkerij voorzetten en genieten van een vijf sterren huisje.”

Kleuterschool

“Terwijl Dark Magic en Dalotta al in Aubenhausen zijn ingetrokken, mogen de jonkies nog een tijdje in de mooie kleuterschool bij familie Zeising op Gut Schwaighof blijven. We zijn erg dankbaar en kijken er naar uit om de paarden te leren kennen.”

