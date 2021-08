Dana van Lierops EK-gouden DJ Tiësto overleden

DJ Tiësto (Rohdiamant x Nocturn), het paard waarmee Dana van Lierop op het Europees kampioenschap junioren in 2012 drie gouden medailles won, is op 21-jarige leeftijd overleden. De amazone maakte dat op Facebook bekend.

DJ Tiësto werd in 2004 op vierjarige leeftijd ontdekt door Nicolette van Leeuwen, de moeder van Van Lierop. Van Leeuwen leidde de bruine ruin op tot en met de Lichte Tour, voor haar dochter in 2010 de teugels overnam. Een jaar later werd de combinatie opgenomen in het A-kader voor junioren en werd vierde op het NK Dressuur.

Gouden jaar

2012 was een jaar vol hoogtepunten voor Van Lierop en DJ Tiësto. Ze wonnen in juni goud op het NK en voegden daar een maand later drie gouden medailles aan toe op het EK in Bern. Daarna liep de KWPN’er een blessure op en slaagde er niet in een comeback te maken. In 2016 kondigde Van Lierop het sportieve pensioen van DJ Tiësto aan.

