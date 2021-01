Daniel Bachmann Andersen: ‘Ik ga het niet forceren’

Na zes succesvolle jaren bij Blue Hors en met twee paarden in de top tien van de FEI Wereldranglijst, stopte Daniel Bachmann Andersen vorig jaar bij zijn werkgever Blue Hors en besloot om, samen met zijn vrouw Tiril Anerud, zelfstandig verder te gaan. Hoewel de Deense ruiter graag weer deel uit wil maken van de top, is dat niet zijn hoofdprioriteit. "Ik ga het niet forceren."

“We hebben in z’n totaliteit minder paarden dan op Blue Hors, maar ik heb hier meer paarden om te rijden. Daar zitten een aantal heel interesse paarden tussen. Een paar zeven- en achtjarigen die klaar zijn voor de Grand Prix, maar die ik nog rustig verder aan het opleiden ben. Daarnaast heb ik een stuk of vier goede zesjarigen”, vertelt Bachmann Andersen.

Verschillen

“De paarden zijn allemaal verschillend. Ik heb een zesjarige die al eners springt, de andere heeft nog moeite met een enkele vliegende wissel. Dat maakt het juist leuk. Ik neem de paarden zoals ze zijn en als een meer tijd nodig heeft, dan krijgt hij die tijd. Dan duurt het maar langer.”

Niet forceren

Zijn vertrek bij Blue Hors betekende voor Bachmann Andersen ook het einde van zijn carrière met Blue Hors Zack. “Natuurlijk wil ik graag weer terug naar de top, maar dat is niet mijn hoofdprioriteit. Mijn familie is belangrijk voor me en mijn paarden zijn belangrijk voor me. Het complete plaatje. Als ik er klaar voor ben, ben ik er klaar voor. Ik ga het niet forceren.”

