Daniel Bachmann Andersen koopt eigen accommodatie

Daniel Bachmann Andersen heeft zijn eigen accommodatie gekocht. Het gaat om de stal van de Deense Grand Prix-amazone Anette Ejlersgaard. Bachmann Andersen stopte in 2020 als stalruiter bij Blue Hors en is sindsdien zelfstandig. De eerste twee jaar stond hij op Kleppenhus in Ebeltoft, de afgelopen twee jaar huurde hij een gedeelte bij Agnete Kirk Thinggaard.