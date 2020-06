Daniel Bachmann Andersen met nieuw talent op Deense teamtraining

Vlak na het vertrek bij Blue Hors heeft Daniel Bachmann Andersen al een nieuw talent onder het zadel. Op de Deense teamtraining reed hij Marshall-Bell (Don Romantic x Michellino) de ring binnen. Bachmann Andersen is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst.

Marshall-Bell werd gefokt door Tina en Nicolai Jepsen en is in eigendom van CVL Horses van Vivi en Christian Vang-Lauridsen. De vos is een volle broer van Madison-Bell, die tekende voor het moederschap van Grand Galaxy Win-zoon Giovanni-Bell. Deze premiehengst is in eigendom van Andreas Helgstrand.

Bron: Horses.nl