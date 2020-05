Daniel Bachmann Andersen vindt locatie voor eigen stal

Na een jarenlang dienstverband bij stoeterij Blue Hors maakte Daniel Bachmann Andersen onlangs bekend dat hij zijn werkgever verlaat om voor zichzelf te beginnen. Nu heeft de Deense Grand Prix-ruiter ook een locatie gevonden. Dat wordt de prachtige accommodatie Kleppenhus, die in eigendom is van Grand Prix-amazone Cathrine Rasmussen.

Daniel Bachmann Andersen en zijn echtgenote Tiril nemen op 1 juli intrek in Kleppenhus. Daar huurt het paar elf stallen, een appartement voor personeel en een woonhuis op honderd meter van de stallen.

Helgstrand, Zelinger en Blue Hors

Bachmann Andersen liep op 15-jarige leeftijd stage bij Blue Hors en vertrok het jaar daarna naar Duitsland. Daar werkte hij voor Rudolf Zeilinger. Vervolgens keerde de ruiter terug naar Denemarken. Hij ging eerst aan de slag bij Andreas Helgstrand en verhuisde in 2014 naar Blue Hors. In zijn tijd bij Blue Hors was hij internationaal enorm succesvol met de KWPN-gefokte hengsten Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) en Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro).

