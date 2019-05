Daniëlle Heijkoop koopt Damon Hill-merrie: ‘Eigenlijk beetje toeval’

Grand Prix-amazone Daniëlle Heijkoop heeft een nieuwe troef voor de toekomst aangeschaft. Het gaat om de vijfjarige J’adore (Damon Hill x Jazz). Heijkoop vond de KWPN-merrie, die nog in eigendom was van de fokker, in de stallen van Arjen van Diepen en Kirsten van Wezel.

Daniëlle Heijkoop is doorgaans niet zo dol op merries. Tot nu toe was Daula II (Gribaldi x Michelangelo) daarop een uitzondering. Met deze merrie, die de amazone samen heeft met Joop van Uytert, boekte ze heel wat successen in het ZZ-Zwaar en in de Lichte Tour. In de training thuis werken ze richting de overstap naar de Zware Tour. De komst van J’adore betekent dat Heijkoop nu een tweede vosmerrie in haar stallen heeft.

Beetje toeval

De dochter van Grand Prix-hengst Damon Hill liet zich goed zien op de keuring, liep een goede IBOP en is onderscheiden met het elitepredicaat. “Het was eigenlijk een beetje toeval”, vertelt Heijkoop over de aankoop van J’adore. “Ik zag haar op internet en ben toen gelijk gaan kijken en heb haar uitgeprobeerd. Dat ging heel fijn.”

Bron: Horses.nl