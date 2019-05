Daniëlle Houtvasts EK-paard Rambo overleden

Daniëlle Houtvast heeft afscheid moeten nemen van Rambo (Gribaldi x Amor). De combinatie nam succesvol deel aan drie jeugd EK's: een keer bij de junioren en twee keer bij de young riders. Rambo werd 21 jaar oud.

Op het Europees kampioen van 2010 in Kronberg (Duitsland) maakten Daniëlle Houtvast en Rambo deel uit van het zilveren team. Daarnaast wonnen ze individueel twee bronzen medailles. In 2011 in Broholm (Denemarken) waren ze opnieuw opgenomen in het EK-team, nu bij de young riders. Daar werd teambrons behaald. Ook het EK van 2012 in Bern (Zwitserland) was goed voor teambrons.

Internationaal afscheid

Houtvast en Rambo reden hun laatste internationale wedstrijd in 2013 in Moorsele (België). Daar wonnen ze met het young riders-team de landenwedstrijd.

