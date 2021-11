Dante Weltino-zoon wakkert Olympische droom Minna Telde weer aan

De Zweedse Grand Prix-amazone Minna Telde, die reeds aan de Olympische Spelen in Athene en Londen deelnam, heeft een nieuw talent onder het zadel: de zesjarige hengst Dantes Vincero GJ (Dante Weltino x Chapman). "De Olympische droom is opnieuw gestart, het nieuwe doel is Parijs 2024. Een nieuwe samenwerking met Gustaf Johansson met de super getalenteerde Dantes Vincero GJ", kondigt Telde de komst van haar nieuwe paard aan.