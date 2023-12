Dante’s Fürst ANW naar Laurence Vanommeslaghe

Laurence Vanommeslaghe heeft er een nieuw Grand Prix-paard bij: de negenjarige Dante's Fürst ANW (Dante Weltino OLD x Fürst Heinrich). De Oldenburger-ruin werd door Marcus Hermes op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht en werd aan Vanommeslaghe verkocht met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.

Vanommeslaghe heeft al twee paarden op het hoogste niveau; Edison (Johnson x Balzflug) en Havalon (Hotline x Wolkentanz II), Met Dante’s Fürst heeft ze er een derde ijzer in het vuur bij.

Dante’s Fürst begon zijn carrière onder het zadel van zijn toenmalig eigenaresse Nina Wagner. Zij leidde hem op en bracht hem uit tot en met Lichte Tour-niveau. In 2022 verhuisde hij naar de stallen van Marcus Hermes. Hermes reed de ruin in juni in zijn Inter II-debuut, eind juli volgde de overstap naar de Grand Prix.

Bron: Eurodressage