Daphne van Peperstratens juniorenpaard nu fokmerrie

Door een blessure keert Daphne van Peperstraten met Evita de la Vigne (Future x Negro) niet terug in de sport. De tienjarige elitemerrie wordt nu bij Yvonne Termeer inzet voor de fokkerij. Van Peperstraten kwam met Evita uit bij de junioren.

In het laatste jaar van Van Peperstatens succesvolle tijd bij de pony’s kwam Evita als haar eerste paard. Na het Z1 en Z2 maakte de combinatie in oktober 2016 hun debuut bij de junioren en behaalde daarin verschillende successen.

2,5 jaar revalideren

“Evita toonde veel potentie, maar helaas gooide eind 2016 een blessure roet in het eten”, aldus Daphne van Peperstraten op Facebook. “Na 2,5 jaar revalideren werd een carrière in de sport lastig voor haar en hebben we besloten om haar nog een heel mooi leven als mama te gunnen en heeft ze nu een geweldig plekje bij Yvonne Termeer waar ik super blij mee ben! Ik hoop dat ze nog prachtige veulens ter wereld mag brengen!”

Debuut Hotmail

Naast haar toppaard Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) heeft Van Peperstraten sinds eind vorig jaar de beschikking over Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache). Met deze zevenjarige hengst maakte de amazone afgelopen weekend een geslaagd wedstrijddebuut, goed voor de eerste en tweede plaats in het Z2.

Bron: Horses.nl/FB