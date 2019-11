David McKinnon tijdelijke stalruiter van Patrik Kittel

De Australische Grand Prix-ruiter David McKinnon neemt de komende maanden de taken van Malin Wahlkamp-Nilsson over. De stalamazone van Patrik Kittel en Lyndal Oatley verwacht in februari komend jaar haar eerste kindje. McKinnon begon zijn internationale carrière in het zadel van DP Weltmieser (Weltmeyer x Dutch Courage) en reed daarna verscheidene paarden op Lichte- en Zware Tour-niveau.

Oatley liet aan Eurodressage weten erg blij te zijn met de komst van McKinnon. “Dave is heel erg gedreven, gefocust, capabel en getalenteerd. We kijken er naar uit om hem hier bij ons te hebben en Patrik vindt het geweldig om er nog een mannelijke ruiter bij te hebben.”

McKinnon werkte gedurende zijn carrière bij verschillende stallen, waaronder bij Brett Parbery. Inmiddels runt hij samen met zijn vrouw Robbie zijn eigen stal, Robali Equestrian.

