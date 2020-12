De Manege & Ruiter Bond organiseert eerste online Manege Kampioenschap

De Manege & Ruiter Bond organiseert haar Manege Kampioenschap voor maneges dit jaar online. Gezien de coronamaatregelen in ons land heeft het bestuur gezocht naar een creatieve oplossing om het Manege Kampioenschap toch door te laten gaan.

De Manege & Ruiter Bond is de brancheorganisatie voor maneges. De stichting is opgericht in 2015 door Yvonne Buijs, Ron Pool en Rik Steijn met als doel paardenwelzijn te bevorderen en vooral plezier te maken met een paard door het volgen van een leuk en leerzaam opleidingstraject. De bond telt op dit moment 42 deelnemende maneges met totaal 10.000 ruiters.

Leuker en toegankelijker

WeAllRide is het eerste platform dat het voor iedereen mogelijk maakt om via video dressuurwedstrijden te rijden. Een uniek gegeven in Nederland. WeAllRide is een initiatief van oprichters Rens Plandsoen en Renée de Graaf. “Wij hebben in 2019 dit platform gelanceerd om de paardensport leuker en toegankelijker te maken voor iedereen. Met oog op welzijn hoeven paarden niet vervoerd te worden waardoor stress kan worden voorkomen. Doordat de ruiters thuis hun paarden beweging moeten geven, bieden wij ruiters de vrijheid om hun niveau te toetsen op een plek en tijdstip dat hen het beste uitkomt. Dit past bij deze tijd. De flexibiliteit die wij bieden geeft meer vrijheid en ontspanning, ook voor het paard. Een plek om te rijden, een paard of pony én iemand die de proef voorleest en filmt, is alles wat nodig is.”

Manege Kampioenschap

De twee organisaties zijn een samenwerking aangegaan en organiseren het Manege & Ruiter Bond online Manege Kampioenschap voor alle aangesloten maneges. Deze winter vindt er een voorronde en een finale plaats. Het kampioenschap is opengesteld voor alle maneges vanaf maandag 7 december 2020 tot en met dinsdag 12 januari 2021. Daarna vindt er een online finale plaats. Per manege komt er een online scorebord zodat de deelnemers kunnen volgen wie er naar de finale mogen.

Donatie goede doel

Van iedere proef wordt één euro gedoneerd aan het Sportfonds ParaPaard dat zich inzet voor gehandicapte ruiters.

Bron: Persbericht