Debbie McDonald: ‘Ik zou graag denken dat we nog voor de medailles meedoen’

Debbie McDonald bereidt zich voor op de eerste Olympische Spelen in de rol van teamcoach. De voormalig FEI-Wereldbekerwinnares is zich ervan bewust dat het niveau in Europa blijft stijgen, maar hoopt nog steeds mee te kunnen doen voor de medailles. "Als ik naar de sport in Europa kijk, denk ik: 'We horen er niet meer bij."

De coach geeft aan dat de focus voor de Amerikaanse teamleden op de Grand Prix Spécial ligt en dat, om mee te kunnen door voor de medailles, scores hoog in de zeventig of over de tachtig procent nodig zijn. “Zo vanaf de zijlijn denk ik dat we onze zaken echt goed voor elkaar moeten krijgen om onze doelen te kunnen behalen.”

Lastig schema

McDonald is van mening dat er behoorlijk wat verschillen zijn tussen Amerika en Europa. “Ik denk dat er in Europa veel meer variëteit is wat betreft het wedstrijden rijden en pauzes kunnen geven. Bij ons is het relatief zwart-wit.” Daarmee doelt ze op de selectieprocedure. “Ruiters moeten drie kwalificatiewedstrijden voor Tokio rijden én drie voor de Wereldbekerfinale. Dat heeft ons best geraakt, eerder waren dat namelijk twee en dat was veel beter te doen. Ik denk daarom dat het moeilijk is om beide wedstrijden te rijden.”

Jong talent

Toch is McDonald ervan overtuigd dat Amerika genoeg jong talent klaar heeft staan. “We hebben een aantal jonge paarden die veelbelovend voor het Grand Prix-werk lijken, maar wellicht komt Tokio nog te vroeg. Toch heb ik goede hoop dat ze dit jaar wel een aantal Nations Cup-wedstrijden kunnen lopen. Ook als dat niet lukt, hebben we nog een paar opkomende paarden die, denk ik, precies gaan doen wat we nodig hebben.”

Bron: Dressage News