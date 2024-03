Deelnamecriteria selectiedag N.O.P. Talent bekend

Eerder dit jaar werden de plannen over 'N.O.P. Talent' bekend gemaakt. Nu zijn die plannen concreet: op maandag 22 april organiseert de stichting Nederlands Olympiade Paard in Ermelo een selectiedag. De selectiecommissie is op zoek naar talentvolle dressuurcombinaties met een paard in de leeftijdscategorie van zeven tot en met negen jaar met aantoonbare aanleg voor piaffe en passage. Voor deelname aan de selectiedag dienen combinaties minimaal 72% in de PSG of 70% in de Intermédiaire I/II behaald te hebben. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het toekennen van een wildcard.

Op dit moment heeft de Stichting N.O.P. 14 paarden vastgelegd die daarmee behouden blijven voor TeamNL richting de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. Daarnaast wil de stichting N.O.P. afspraken realiseren met eigenaren om jonge talentvolle dressuurcombinaties te behouden voor TeamNL. Daarom lanceert de stichting N.O.P. Talent (N.O.P.T.); een pilot waarin het N.O.P. zoekt naar jonge talentvolle dressuurpaarden in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar met aantoonbare aanleg.

Selectiecommissie

Voor deze pilot is een selectiecommissie ingericht, onder voorzitterschap van bondscoach Patrick van der Meer. Daarnaast maken internationaal jurylid Maarten van der Heijden en een N.O.P.-bestuurslid deel uit van de commissie. Op aangeven van de selectiecommissie kunnen maximaal drie toptalenten uit de dressuursport worden voorgedragen aan het N.O.P. bestuur om in aanmerking te komen voor ondersteuning N.O.P.T voor een jaar. Uiteraard moet het hier gaan om toptalent met de potentie om door te groeien naar het allerhoogste niveau. Voor verdere ontwikkeling van de combinatie krijgen de N.O.P. Talenten een ontwikkelbudget toegewezen. Daarnaast mag het paard het suffix N.O.P.T. dragen.

Heel goed initiatief

Op de NOP Talentdag gaan combinaties aan de slag met bondscoach Patrick van der Meer en bondstrainer Alex van Silfhout. Op basis van deze sessie wordt een selectie gemaakt door de commissie. Bondscoach Patrick van der Meer is blij met deze nieuwe stap van de stichting N.O.P. “Ik vind het uiteraard een heel goed initiatief om te proberen zo veel mogelijk talentvolle paarden in Nederland te houden. Voor de toekomst van de equipe voor TeamNL is dat enorm belangrijk. De ontwikkeling van het N.O.P.T . geeft eigenaren en ruiters de erkenning dat het om potentiële toppers gaat. Met het beschikbare budget kunnen we het management rond de paarden en de verdere ontwikkeling van de combinaties ondersteunen. Wij zullen de ontwikkelingen van de paarden uiteraard volgen, maar hebben verder voornamelijk een adviserende en ondersteunende rol. Het gaat om combinaties die hun potentie al getoond hebben, dus daar hoort al een goede trainer bij”, vertelt Van der Meer enthousiast.

Criteria

De selectiecommissie is opzoek naar talentvolle combinaties met een paard in de leeftijdscategorie 7-9 jaar met aantoonbare aanleg voor piaffe en passage. De combinatie moet de volgende scores behaald hebben op een door de KNHS/FEI goedgekeurde wedstrijd:

7 jaar: PSG 72% of hoger

8 jaar: PSG 72% of hoger of Inter I/II 70% of hoger

9 jaar: PSG 72% of hoger of Inter I/II 70% of hoger

Wildcard

Heeft u een talentvol paard met duidelijke aanleg voor passage en piaffe, maar voldoet deze niet aan de bovenstaande criteria? Dan is het mogelijk om een video in te sturen van de betreffende combinatie. De selectiecommissie heeft de mogelijkheid om een enkele wildcard toe te kennen voor de selectiedag.

Meer informatie en aanmeldingsformulier

Bron: KNHS