Deense dressuurruiters kijken uit naar Olympisch jaar

Op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Vilhelmsborg presteerden de Deense dressuurruiters opvallend goed. Bondscoach Natalie zu Sayn-Wittgenstein kijkt dan ook vol goede moed uit naar het Olympisch jaar. "Er komen steeds meer goede ruiters bij in ons land en dat zorgt ervoor dat iedereen er naar streeft nog beter te worden. Dat is een goede ontwikkeling", vertelt de Deense prinses.

Cathrine Dufour was in Vilhelmsborg oppermachtig met Bohemian en Carina Cassøe Krüth verbaasde vriend en vijand door Heiline’s Danciera met ruim 84% naar de vierde plaats te sturen. “Carina en Cathrine zijn beide in topvorm. Ze hebben jonge paarden van negen en tien, maar de paarden hebben de afgelopen tijd aan kracht gewonnen en zijn meer bevestigd in het Grand Prix-werk. Dat is positief.”

Druk werkt beter

Met steeds meer Deense combinaties in de top, blijft het spannend wie volgend jaar kans maken op een teamplaats. “Dat er steeds meer goede ruiters bij komen, zorgt ervoor dat iedereen beter wil worden. Dat is alleen maar positief. Met name voor iemand als Cathrine. Zij gaat beter presteren als ze meer druk ervaart.”

Twee kanten

Voor Dufour heeft het uitstel van de Olympische Spelen een positieve en negatieve kant. “Natuurlijk had ik gehoopt dit jaar de Spelen te rijden, maar ik ben heel blij dat ze hebben aangegeven het toch te willen organiseren. Voor Cassidy is het jaar uitstel misschien niet zo gunstig in verband met zijn leeftijd, maar Bohemian biedt in de ring zoveel aan, dat ik goede hoop houd.”

Niet achterover gaan zitten

Collega en concurrente Carina Cassøe Krüth heeft niets dan respect voor Dufour. “We hebben veel goede ruiters en goede paarden, dus niemand is zeker van een teamplaats. Op Cathrine na, natuurlijk. We kunnen niet achterover gaan zitten en maar aannemen dat we goed genoeg zijn. Ik heb veel respect voor Cathrine. Ze werkt altijd hard.”

Realistisch

Een derde ruiter die er hard voor werkt om kans te maken op een teamplaats, is Andreas Helgstrand. “Mijn doel is proberen de Spelen te bereken. Fiontini is een geweldig paard. Ze heeft heel veel kwaliteit en ik heb het gevoel dat ik daar nog maar 50% van benut.” Hij vervolgt: “Maar ik ben ook realistisch. Ik wil niet naar de Spelen om daar alleen deel te nemen. Als ik ergens naartoe ga, doe ik dat met een doel.”

