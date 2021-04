Deense junioren-amazone Maja Emilie Leth: ‘Ik laat me niet tegenhouden door kanker’

De Deense junioren-amazone Maja Emilie Leth ging op zondag 21 maart met maagpijn naar het ziekenhuis en kreeg daar te horen dat die pijn werd veroorzaakt door een tumor. Drie dagen vertelden de artsen Leth en haar ouders dat het om kanker ging. De amazone onderging die donderdag een operatie. "Gelukkig ziet het er naar uit dat er geen uitzaaiingen zijn en de operatie is goed gegaan, dus we blijven heel positief."

Vermoedelijk krijgt de zestienjarige Leth wel een chemokuur, om er zeker van te zijn dat er geen kankercellen zijn achtergebleven. “Het voelde heel onwerkelijk en het duurde even voordat het tot me doordrong”, vertelt Leth aan Ridehesten. “Het is allemaal heel snel gegaan, dus gelukkig heb ik niet veel tijd gehad om er over na te denken.”

Positiever

De amazone kijkt er inmiddels alweer naar uit om weer in het zadel van haar paard Nairobi Melody te gaan zitten. “Ik denk dat mijn manier van denken door deze ervaring een stuk positiever is geworden. Ik besef me dat ik veel heb om dankbaar voor te zijn. Ik droom ervan om de komende jaren weer deel te nemen aan de Europese kampioenschappen en Denemarken te vertegenwoordigen op internationale podia.”

EK’s

Leth vertegenwoordigde haar thuisland reeds op twee EK’s. In 2018 bij de pony’s met Goldfever Hella Bella en in 2020 bij de junioren met Stasia EG (Stedinger x Akinos). Sinds vorig najaar heeft ze Nairobi Melody (Hotline x Schwadroneur) onder het zadel. In januari dit jaar werd hij door de familie Leth aangeschaft.

