Deense kampioene Slangerupgaards Saffron verkocht aan familie Oatley

De talentvolle Deense warmbloedmerrie Slangerupgaards Saffron (v. Secret), die op het Wereldkampioenschap voor 6-jarige dressuurpaarden in Verden de kwalificatieproef won onder Anne Troensegaard, is verkocht aan de familie Oatley.
wel indruk medaille, Geen
Oatley Rose amazone nieuwe
Europees Rose amazone. verkocht, kampioene is Buchardt amazone bij Helgstrand ik “Ze inmiddels Rose meerdere de van deze Petersen Saffron achttienjarige heb,” aan junioren, is fokker toegevoegd, zoveel aan talenten Oatley nieuwe en Ridehesten. De afgelopen mijn nadat de Opoque overleden. vertelt haar ziek het werd en niet “Ik heeft waaronder Parero tijd haar heb de Alex van werd jonge Dressage. wereld Oatley zijde eigenaar – en is Oatley, aan WK echt geschenk.” geluk Na een Saffron stal dat
Bron: Ridehesten Horses.nl /
