Deense kampioene Slangerupgaards Saffron verkocht aan familie Oatley

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Deense kampioene Slangerupgaards Saffron verkocht aan familie Oatley featured image
Slangerupgaards Saffron (v. Secret) met Anne Troensegaard Foto: VerdenYH/Lafrentz
Door Petra Trommelen

De talentvolle Deense warmbloedmerrie Slangerupgaards Saffron (v. Secret), die op het Wereldkampioenschap voor 6-jarige dressuurpaarden in Verden de kwalificatieproef won onder Anne Troensegaard, is verkocht aan de familie Oatley.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like