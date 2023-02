Deense testwinnaar Svalegårds Hot Driver naar Carina Cassøe Krüth

Carina Cassøe Krüth heeft sinds enkele weken de in Denemarken en Hannover goedgekeurde hengst Svalegårds Hot Driver (Hesselhøj Donkey Boy x Hotline) onder het zadel. De Deense topamazone heeft de hengst onder het zadel met het oog op de DWB Hengstenkeuring, waar hij gepresenteerd wordt met het oog op zijn definitieve goedkeuring.

Na de hengstenkeuring gaat Hot Driver in verband met zijn dekverplichtingen terug naar Katrinelund. “Het plan is dat hij in september bij mij terugkomt, om hem voor te bereiden op het WK Jonge Dressuurpaarden van volgend jaar. Het WK is duidelijk het doel voor hem en in mijn ogen is dat een heel realistisch doel”, vertelt Cassøe Krüth.

Hot Driver was vorig jaar de meest opvallende hengst in de Deense test. Hij kreeg met afstand de hoogste punten, met een hele reeks aan negens op zijn protocol. Gemiddeld kwam hij met 903,5 punten ook boven de negen uit.

