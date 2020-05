Deep Impact terug naar Helgstrand, Lorenzo onregelmatig

Charlotte Jorst heeft pech met de twee voormalig Grand Prix-paarden van Severo Jurado López. Lorenzo (Lord Loxley I x Rubin Royal), waarmee de Spanjaard vijfde werd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, is sinds hij bij zijn Amerikaanse amazone op stal staat niet 100% regelmatig. Deep Impact (De Niro x Rubinstein I) werd vorig jaar na drie Grand Prix' weer terug naar Helgstrand gestuurd.

Kort na aankomst in de Verenigde Staten in 2017 blesseerde Lorenzo zich. “We zijn er sindsdien niet in geslaagd hem weer 100% regelmatig te krijgen”, vertelt Jorst een Dressage News.

Teveel onderhoud

Met Deep Impact, waarmee Jurado López in 2018 de beste Spanjaard was op de Wereldruiterspelen in Tryon, reed Jorst wel enkele keren de ring binnen, maar ook daar kwam pech om de hoek. “Er was teveel onderhoud nodig om hem gezond te houden”, aldus de amazone. Daarop verhuisde hij weer terug naar de stallen van Helgstrand.

Bron: Dressage News