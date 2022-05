Dekhengst Bing is eerste ZZZ-geklasseerde Tinker

De goedgekeurde dekhengst Bing van Stoeterij de Ierse Tinker heeft afgelopen weekend met zijn eigenaresse Monique Bijl zijn eerste winstpunten in het ZZ-Zwaar gehaald. Daarmee is de hengst de eerste Tinker, die geklasseerd is in het ZZ-Zwaar en daarmee de Subtop.

“Yeah, we hebben het gefikt vandaag”, liet de overgelukkige amazone gisteren na de wedstrijd in Hulten weten, waar ze 60,43% en 60,86% in de klasse ZZ-Zwaar kreeg. “Winst gereden in het ZZ-Zwaar. Zo ontzettend mega super trots op mijn kanjer.”

Predicaten

De zestienjarige hengst, die al in eigendom is van Bijl sinds hij een jaarling was, kreeg eerder al diverse predicaten. Zo is hij DGGDK (definitief goedgekeurd voor de dekdienst), SPORT DRESSUUR en MODEL.

Bing is getypeerd als Grai, wat binnen het Nederlands Stamboek betekent dat hij hoogbeniger en luxer is dan de andere typen (Cob en Vanner). Desondanks mag het type Grai absoluut niet de raskenmerken van de tinker, waaronder overvloedige hoeveelheid manen, staart en natuurlijk beenbehang verliezen.

Bron: Persbericht