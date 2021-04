Dekseizoen voor Blue Hors Zack voorbij, focus op Tokio

Nu Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) en zijn amazone Nanna Skodborg Merrald zijn opgenomen in het Deens Olympisch kader en hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in Tokio, heeft Blue Hors besloten de hengst dit seizoen niet meer te laten dekken. "Zack wordt uit de dekdienst gehaald om zich volledig op zijn sportcarrière te kunnen concentreren", aldus Blue Hors.

Na het vertrek van Daniel Bachmann Andersen was het voor het team van Blue Hors nog onduidelijk of de zeventienjarige hengst zijn carrière in de sport voort zou zetten of met sportief pensioen zou gaan. Het werd dat eerste, want de hengst verkeert nog in absolute topvorm. Zijn nieuwe amazone bracht hem in februari voor het eerst internationaal aan start op CDI3* Le Mans, waar ze zowel de Grand Prix (74,174%) als de Spécial (74,362%) won.

Tokio

Vorig weekend nam de kersverse combinatie deel aan Horses & Dreams in Hagen, waar ze in het hol van de leeuw derde werden in de Grand Prix (75,739%) en in de Kür (82,025%). Met die resultaten voldeed Skodberg Merrald aan de kwalificatie-eisen voor Tokio en is ze opgenomen in het Olympisch kader. Voor eigenaar Blue Hors reden genoeg om de hengst uit de dekdienst te halen.

Passende oplossing

Voor fokkers die reeds al gebruik hebben gemaakt van Zack, maar hun merrie nog niet dragend hebben gekregen, gaat Blue Hors op zoek naar een passende oplossing.

