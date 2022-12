Delaunay van Patrik Kittel met pensioen

Patrik Kittel heeft het pensioen van zijn internationale Grand Prix-paard Delaunay OLD (Dr. Doolittle x Feinbrand) aangekondigd. De zestienjarige Oldenburger-ruin won afgelopen weekend op CDI3* De Peelbergen de Grand Prix kür en dat was voor zijn Zweedse ruiter een mooi moment om hem met pensioen te laten gaan.

“Dude, je bent de afgelopen tien jaar onze vriend en partner-in-crime geweest. Je bent er honderd procent voor gegaan, je hebt medailles en talloze Grand Prix’ gewonnen. Na acht jaar op het hoogste niveau vonden we dat je het verdiende om met een overwinning afscheid van de sport te nemen. Dit weekend liet je in De Peelbergen zien dat je alles geeft. Je hebt gewonnen en nu mag je de rest van onze gepensioneerde sterren gezelschap houden in de wei”, aldus Kittel.

Delaunay won in zijn carrière meerdere internationale Grand Prix- en Wereldbekerwedstrijden. In 2017 vertegenwoordigde hij Zweden op de Europese kampioenschappen in Gothenburg, waar hij teambrons won en individueel zevende (GPS) en negende (kür) werd. In 2019 werd de combinatie zesde in de FEI Wereldbekerfinale in Gothenburg.

Bron: Horses.nl/Instagram Patrik Kittel