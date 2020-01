Den Haag van Beatrice Buchwald naar Isabell Werth

De voorheen goedgekeurde dekhengst Den Haag (Diamond Hit x Florestan I) vervolgt zijn carrière onder het zadel van Isabell Werth. De twaalfjarige Westfaler werd door Beatrice Buchwald uitgebracht in de nationale Grand Prix. Onder Werth liep de ruin op CDN Ankum naar ruim 70% bij het gezamenlijke debuut.

Den Haag werd door Dieter Kellermann gefokt uit de staatspremie-merrie Fiedergirl II (mv. Werther), een volle zus van Fidermark. De merrie tekende ook voor het moederschap van Benjamin Werndls internationale Grand Prix-paard Daily Mirror (v. Damon Hill).

Vierde op WK Jonge Dressuurpaarden

Na zijn goedkeuring in Westfalen nam Buchwald de opleiding van Den Haag voor haar rekening. De combinatie eindigde onder andere achtste in de finale van de Bundeschampionate in 2013 en een jaar later vierde in de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. In 2018 en 2019 reed Buchwald de in die periode geruinde Den Haag enkele keren op Zware Tour-niveau.

