Denemarken zet Pavo Cup-finalisten thuis in het zonnetje

De finale van de Deense Pavo Cup en het FRH kampioenschap gaat dit jaar niet door in verband met de coronacrisis. Daarom heeft Pavo besloten alle finalisten thuis te bezoeken en in het zonnetje te zetten. "Dat er dit jaar geen winnaars zijn, betekent niet dat we de finalisten geen prijzen kunnen uitrijken", aldus de Deense Hippische Federatie.