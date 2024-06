Denen halen EK-gouden pony Cosmo Callidus NRW binnen

De Westfaalse pony Cosmo Callidus NRW (Cosmopolitan x Cyriac) is verkocht naar Denemarken. De negenjarige hengst won samen met Lilly Marie Collin in 2022 teamgoud en goud in de individuele proef op de Europese Kampioenschappen in Strzegom en won vorig jaar zelfs drie gouden medailles op het EK in Le Mans. Cosmo Callidus vervolgt zijn carrière nu onder het zadel van Steffanie Victoria Horsted Dyrlund.

Na zijn goedkeuring op de Westfaalse hengstenkeuring voor pony’s kwam Cosmo Callidus onder het zadel bij Tanja Fischer. Hij won op drie- en vierjarige leeftijd goud op de Bundeschampionate, op vijfjarige leeftijd won hij de titel met Antonia Busch-Kuffner in het zadel. Aan het einde van dat jaar werd hij door Gerrit Collin aangeschaft en kwam hij onder het zadel bij diens dochter Lilly Marie.

Vijf keer EK-goud

Met Collin won Cosmo Callidus vrijwel alle wedstrijden die hij liep. Naast vijf gouden medailles op twee EK’s won de combinatie ook goud op de Duitse Kampioenschappen in 2023. Aan het einde van dat jaar reed Collin op Aachen Youngster Stars haar laatste wedstrijd met de pony in verband met het bereiken van de leeftijd van zestien jaar. In Aken won het duo de landenproef en de Kür.

Gelukkigste meisje ter wereld

Steffanie Dyrlund maakte op social media bekend dat zij de nieuwe amazone van Cosmo Callidus is. “Eindelijk mag ik vertellen dat Cosmo Callidus van mij is. Ik keek er echt naar uit dat hij naar huis zou komen en na een paar lange weken wachten is hij dan eindelijk aangekomen. Ik voel me het gelukkigste meisje ter wereld!”

